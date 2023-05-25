Mısır asıllı İsviçre vatandaşı yazar Tarık Ramazan tecavüz suçlamasından aklandı

Mısır asıllı İsviçre vatandaşı yazar Tarık Ramazan, İsviçre'de "tecavüz" ithamıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Mısır asıllı İsviçre vatandaşı yazar Tarık Ramazan, İsviçre'de "tecavüz" ithamıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İsviçre basınında yer alan habere göre, Ramazan'ın duruşması Cenevre'deki mahkemede görüldü.

Mahkeme, aleyhine delil bulunmadığı için Ramazan'ın beraatine karar verdi. Ramazan, hakkındaki iddiaları reddederken, iddia sahibi kadınla tanıştığını kabul etmişti.

Davacının avukatı karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ramazan, 15 Mayıs'ta Cenevre'de başlayan davada 2008'de yaşandığı iddia edilen "tecavüz" ithamıyla yargılanıyordu. Suçlamalar, takma ismi Brigitte olan İsviçreli bir kadın tarafından yöneltilmişti.

Time dergisi tarafından 2004'de dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Ramazan, Oxford Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştı.

-Ramazan, Fransa'da da benzer suçlamalarla karşı karşıya

Tarık Ramazan hakkında Fransa'da da 2009-2016 yılları arasında 4 kadına "tecavüz ettiği" ithamlarıyla ilgili soruşturma yürütüldü.

Paris Savcılığı, Ramazan'ın dosyasının Temmuz 2022'de ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

Ramazan, Fransa'da 2018 yılında 9 aydan fazla tutuklu kalmış, aynı yılın kasım ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tarık Ramazan, Fransa'daki suçlamaları da reddediyor.