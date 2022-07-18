Mısır Almanya ile enerji tedariği konusunda çalışmaya hazır (2) - Haberler

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Mısır Almanya ile enerji tedariği konusunda çalışmaya hazır (2)

AA - Güncel
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Avrupa'ya enerji tedariği konusunda Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Avrupa'ya enerji tedariği konusunda Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sisi, "Akdeniz'in doğusundaki gaz üretimi Mısır üzerinden Avrupa'ya teslim edilebilir ve ihraç edilebilir. Krizi azaltmak için burada bir rol oynayabilirsek, hemen yaparız." dedi.

Enerji krizinin uluslararası bir kriz olduğunu belirten Sisi, tedarik konusu yanında fiyatların yükselmesinin de tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, yüksek enerji fiyatlarının da Mısır halkı için bir yük olduğunu vurguladı.

Bu konuda ilgili ülkelerin koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Sisi, Mısır olarak Almanya ile çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

AA / Güncel

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