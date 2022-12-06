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Mısır, Afrika Gıda Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

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Mısır, Afrika Gıda Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

KAHİRE, 6 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Afrika Gıda Fuarı'nda yemek yapan bir pasta şefi, 5 Aralık 2022. Kahire Pazartesi günü 30 ülkeden 700 katılımcının yer aldığı Afrika'daki tarımsal gıda endüstrisine yönelik uluslararası bir fuara ev sahipliği yaptı.

KAHİRE, 6 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Afrika Gıda Fuarı'nda yemek yapan bir pasta şefi, 5 Aralık 2022.

Kahire Pazartesi günü 30 ülkeden 700 katılımcının yer aldığı Afrika'daki tarımsal gıda endüstrisine yönelik uluslararası bir fuara ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Afrika Aralık Kahire Mısır Güncel Haberler

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