Mısır açıklarında batan Lübnan bandıralı geminin mürettebatı kurtarıldı

Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında batan Lübnan bandıralı bir yük gemisindeki 10 kişilik mürettebatın Mısır Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Mısır Ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yük gemisinin Libya'nın başkentindeki Trablus Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Akdeniz'de batmak üzere olan yük gemisinde bulunan mürettebatın Mısır Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

"Ayla" isimli yük gemisinde bulunan 9'u Suriyeli, biri Hint olmak üzere 10 kişilik mürettebata gerekli yardım ve sağlık hizmetlerinin sağlandığı, resmi işlemlerin yapılması için ilgili kuruma teslim edildikleri kaydedildi.