Mısır, ABD ve İran Arasındaki Dolaylı Nükleer Müzakereleri Gündeme Getirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ummanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla ABD ile İran arasındaki dolaylı nükleer müzakereler başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'yle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta dün gerçekleştirilen dördüncü turuna ilişkin taraflardan bilgi aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD ve İran'ın diplomatik süreci sürdürme konusundaki kararlı tutumundan ve Umman'ın arabuluculuk çabalarından övgüyle söz etti.

Mısır'ın diyalog ve diplomatik kanallar aracılığıyla barışçıl çözümlere ulaşmayı amaçlayan girişimlere tam desteğini yineleyen Abdulati, müzakerelerin taraflar arasındaki görüşlerin yakınlaşmasına; böylece bölgede gerginliğin azaltılmasına, güvenliğin ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turu dün sona ermişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra "lojistik nedenlerden" dolayı ertelenmişti. Görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı açıklanmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.