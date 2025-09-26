Mısır, AB'yi İsrail'e Gazze'de Ateşkes İçin Baskı Yapmaya Çağırdı

Mısır, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için "ciddi ve etkili" adımlar atmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hace Lehbib ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum, Gazze'deki kıtlık noktasına ulaşan felaket düzeyindeki insani durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca ateşkesin hemen ardından Mısır'ın Uluslararası Erken İyileşme ve Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı'na ev sahipliği yapması için devam eden düzenlemeler gözden geçirildi.

Görüşme sırasında konuşan Abdulati, AB'nin, İsrail'e ateşkes sağlaması ve uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyması için baskı yapmak amacıyla ciddi ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Lehbib'e, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için devam eden çabaları hakkında bilgi veren Abdulati, konferansa ilişkin olarak AB ve uluslararası bağışçılarla koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki isteğini dile getirdi.