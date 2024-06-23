Mısır, 600 Hacı Adayının Ölümü Sonrası 16 Turizm Şirketinin İşletme Ruhsatını İptal Etti

(ANKARA)- Mısır, hac sırasında en az 600 vatandaşının ölümünün ardından 16 turizm şirketinin işletme ruhsatını iptal etti. Mısırlı yetkililer, söz konusu turizm şirketlerini, kayıt dışı hac ziyaretlerine izin verdikleri gerekçesiyle savcılığa sevk etti.

Mısırlı yetkililer, bu yıl Mekke'ye yapılan hac ziyareti sırasında en az 600 Mısırlının öldüğünü belirtirken; Başbakan Mostafa Madbouly, 31 ölümün kronik hastalık sonucu olduğunu bildirdi. Mısır, bu gelişmeler üzerine 16 turizm şirketinin işletme ruhsatını iptal ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ne olmuştu?

Bu yıl, 1,8 milyon Müslümanın ibadetlerini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da binin üzerinde insan, hac sırasında aşırı sıcakların 51C'yi aşması nedeniyle hayatını kaybetti. Arap yetkililerin aktardığına göre; 600'ü aşkın Mısırlı, 200'ü aşkın Endonezyalı olmak üzere 14 Malezyalı, 75 Ürdünlü, 49 Tunuslu, 11 İranlı, 98 Hint, 35 Pakistanlı ile birlikte 23 Türk hacı adayları hayatını kaybetti. Binden fazla ölüm olduğunu açıklayan yetkililer, 2000'den fazla insanın da hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Kayıt dışı hacı vizesi

Cuma günü Ürdün, Mekke'ye hacı adaylarını kayıt dışı götüren seyahat acentesinin yöneticilerini gözaltına aldığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, çoğu kayıtlı olmayan hacı adayı 49 Tunuslunun ölüm haberlerinin ardından Diyanet İşleri Bakanı'nı görevden aldı.

Ölenlerin yarısının kayıt dışı hacı vizesi alan kişiler olduğu bildirilirken, bu yüzden klimalı çadır ve otobüs imkanlarından yararlanamayan hacı adaylarının fenalaştığı ve çoğunun bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Sağlık Bakanlığı, daha önce hacı adaylarını fazla güneşte kalmama ve susuzluktan kaçınma konusunda uyardıklarını bildirdi. Aşırı sıcaklara maruz kalan ve su bulmakta zorlanan hacı adayları ise hac sırasında fenalık geçirdi.

Suudi Sağlık Bakanı Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajel, hacıların refahını sağlamak için ayrılan kaynakların yeterli olduğunu bildirdi. Suudi hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bu kaynakların toplam kapasitesinin 6 bin 500'den fazla yatağa sahip olan 189 hastaneyi, sağlık merkezini, gezici klinik ile 40 bin fazla tıbbi, teknik, idari personel ve gönüllüyü kapsadığı belirtildi.

Hacı adayları ise genellikle aşırı sıcakta uzun mesafeler yürümek zorunda kaldıklarını söyleyerek bu durumun hükümetin yetersiz hizmetinden kaynaklandığını dile getirdi.