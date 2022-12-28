Mısır, 12 Bölgede Doğalgaz ve Petrol Aramak İçin Uluslararası İhale Açtı

Mısır, Salı günü Akdeniz ve Nil Deltası'ndaki 12 bölgede doğalgaz ve petrol aramak için bir dizi yeni uluslararası ihale açtı.

Mısır, Salı günü Akdeniz ve Nil Deltası'ndaki 12 bölgede doğalgaz ve petrol aramak için bir dizi yeni uluslararası ihale açtı.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla yazılı bir açıklama yaparak, Mısır Doğalgaz Holding Şirketi tarafından getirilen teklifin, Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı'nın gelecek vaat eden bölgelerde doğalgaz ve petrol aramak için daha fazla yatırım çekme stratejisinin bir parçası olduğunu bildirdi.

El-Molla, bu çabaların, diğer Akdeniz ülkelerinin gaz keşiflerini ve üretimini artırmaya yönelik yoğun çalışmaları ışığında, Mısır'ın Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarını araştırma ve arama faaliyetlerini yoğunlaştırma hedefine hizmet ettiğini kaydetti.

Mısır, tahminen 30 trilyon metreküp gaz bulunan Akdeniz'deki Zohr doğalgaz sahası da dahil olmak üzere son yıllarda yapılan büyük keşiflerin ardından petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti için bölgesel bir merkez olmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)