Misinaya Dolanan Sakarmeke Kuşu Kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüş yapanların ihbarı üzerine misinaya dolanan sakarmeke kuşu, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden suya bırakıldı. Ekipler, çevrede başka bir kuşun da telef olduğunu belirledi.
Antalya'da misinaya dolanan sakarmeke kuşu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı kenarında yürüyüş yapanlar su yüzeyinde bir sakarmeke kuşunun çırpındığını görünce durumu Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine tekneyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden su ürünleri mühendisi Nazif Ay, kuşu sudan çıkardı.
Tekneye alınan kuşun ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Ekiplerin kontrolünün ardından sakarmeke kuşu yeniden suya bırakıldı.
Ekipler, çevrede yaptıkları kontrolde de bir sakarmeke kuşunun misinaya dolanması sonucu telef olduğunu belirledi.