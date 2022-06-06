Misak-ı Milli İlkokulu 1.Sınıf F grubunun muhteşem gösterisi - Haberler

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Misak-ı Milli İlkokulu 1.Sınıf F grubunun muhteşem gösterisi

Bültenler - Güncel
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Misak-ı Milli İlkokulu 1.Sınıf F grubunun muhteşem gösterisi

Misak-ı Milli İlkokulu 1.sınıf F Grubu öğretmeni Yeliz Yaşar yönetiminde öğrencileri muhteşem bir gösteriyle başarılarını taçlandırdılar.

Okuma Bayramı, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Okul Müdürü Emin Reşit Demirel, okulun öğretmenleri ve misafirlerin katılımıyla Akhisar Belediyesi Park İçi Sinema Salonunda kutlandı.

Kısa zamanda okuma yazmaya geçmenin heyecanını yaşayan öğrenciler okuma becerilerini sergilerken skeçlerle, müzik ve dans gösteriyle izleyenlere hoşça vakit geçirttiler.

Bültenler / Güncel

milli eğitim bakanlığı Akhisar Sinema Güncel Haberler

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