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Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü

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Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Perşembe Belediyesi'nden emekli Zeki Özdemir, iddiaya göre; misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü. Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınordu Ordu Güncel Haberler

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