Misafirliğe gittiği evde arkadaşı tarafından bıçaklanan emekli astsubay öldü - Haberler

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Misafirliğe gittiği evde arkadaşı tarafından bıçaklanan emekli astsubay öldü

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Misafirliğe gittiği evde arkadaşı tarafından bıçaklanan emekli astsubay öldü

ORDU'nun Perşembe ilçesinde Rüstem Soytal (69), misafirliğe gelen arkadaşı emekli astsubay Ertuğrul Bebek'i (54), tartışma sonucu bıçakladı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde Rüstem Soytal (69), misafirliğe gelen arkadaşı emekli astsubay Ertuğrul Bebek'i (54), tartışma sonucu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli astsubay Ertuğrul Bebek, misafirlik için arkadaşı Rüstem Soytal'ın evine gitti. İddiaya göre, iki arkadaş burada alkol aldı. Alkolün etkisiyle Bebek ile Soytal, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Soytal, mutfaktan aldığı bıçakla emekli astsubayı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ertuğrul Bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olay sonrası gözaltına alınan Rüstem Soytal ise Perşembe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soytal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

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