Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı.

Esenyurt'ta bir apartmana misafir olarak gelen hırsız, dönüşte ayakkabı avına çıktı. Zemin katta beğendiği ayakkabıyı kendi ayakkabısı ile değiştiren şahıs olayın ardından kayıplara karışırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre yabancı uyruklu iki şahıs, bir tanıdıklarına ziyarete gitti. Ziyaret sonrasında iki şahıstan birisi hemen apartmandan ayrılırken, diğer arkadaşı ayakkabı avına çıktı. Zemin katta etrafa bakınan hırsız, kendisi gibi apartmana misafir gelen başka bir vatandaşın ayakkabısını gözüne kestirdi. Bir süre tereddüt eden şahıs, daha sonra kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıları giydi. Bu sırada hırsız üst kattan aşağı inen apartman sakinlerine de aldırmazken, kendi ayakkabısını kapıya bırakarak kayıplara karıştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title