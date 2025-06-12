Mirziyoyev ve Putin, Özbek-Rus İlişkilerini Görüştü

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.

TAŞKENT, 12 Haziran (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider görüşmede, Rusya ve Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın güçlendirilmesini, üst düzey toplantılarda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini ve çok yönlü işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, görüşmede karşılıklı ticaretin ivmesinin korunması, endüstriyel işbirliği projelerini desteklemek için koordineli önlemler alınması ve iki ülke arasında bölgesel düzeyde aktif etkileşim ile tatbiki işbirliğin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar ayrıca Özbekistan ve Rusya'da düzenli olarak gerçekleştirilen zengin kültürel programlardan derin memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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