Miryokefalon Zaferi'nin Yeri Üzerine Araştırmalar Devam Ediyor

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine ilişkin başlatılan yüzey araştırmasının sonuçlarına göre, zaferin Konya'da yapıldığı görüşünün ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarla kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Konya Müze Müdürlüğü Başkanlığında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, tarihi zaferin yapıldığı yere ilişkin yüzey araştırması yapıldı.

Kaynaklarda geçen yerlerde incelemelerde bulunan akademisyenler, çalışma sonuçlarını NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda paylaştı.

Prof. Dr. Çaycı, konuşmasında, zaferin 849. yılının kutlandığını anımsattı.

Türk tarihinde en önemli zaferlerden biri olan bu savaşın kahramanlarına rahmet dileyen Çaycı, savaşın seyri ve yeriyle ilgili tartışmaların olduğunu aktardı.

Çaycı, Miryokefalon Zaferi'nin kazanıldığı yerle ilgili Türkiye'de çeşitli bölgelerin öne sürüldüğünü dile getirerek, "Fakat 20 yıldan beri çalışan Mehmet Akif Ceylan ve Adnan Eskikurt'tan oluşan ekip, bu savaşın Konya civarında olabileceğini araştırmaları neticesinde ortaya koydu." dedi.

"Bu savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair nokta atışı ifade ediliyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bu yıl çalışmalara başladıklarını anlatan Çaycı, şöyle konuştu:

"Konya Müze Müdürlüğü başkanlığında bilimsel bir ekip oluşturduk. Bölgeyi araştırmaya başladık. İddia edilen diğer mekanları da inceledik. Konya çevresindeki Bağırsak Boğazı bölgesinde yoğunlaştık. Görünen o ki tarihi kaynaklarda bütün bilgiler bölgede var. Özellikle 7 önemli kaynakta bu savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair nokta atışı ifade ediliyor. İşte bu nedenle Konya ve çevresinde çalışmaları yoğunlaştık. Kaynaklarda geçen yerleri, özellikle coğrafyadaki yer isimlerinin tespitine yöneldik. Çivril Çimen yani Akşehir Sancağı içindeki bölge, vadinin hemen girişinde oldukça mümbit. Stratejik bir alan olarak ortaya çıktı. Oranın tespitini yaptık. Yine boğaz üzerinde Ermeni kaynağı Simbat'ın 'Meldinis' diye ifade ettiği bir kale mevcut. Roma döneminde çok yoğun şekilde kullanılan bu kale. Tarihi Demir Çağı'na kadar gidiyor. Konya'daki tahrir defterlerinde hem de bir vakfiyeyle de Meldinis Kalesi'nin daha sonra 'Meldos Kalesi' şeklinde varlığını devam ettirdiğini, eteklerinde yerleşiminin olduğu, yaşayanların vergiye tabi tutulduğunu gördük."

"Sondaj çalışmalarıyla bu iş inşallah netlik kazanacaktır"

Çaycı, kaynaklarda geçen yerlerin tespitinin ardından, yüzey araştırmasına başladıklarını belirterek, "Bu alan üzerinde yüzeyde buluntu aramaya çalıştık. Çivril ve Meldos Kalesi'nin tespiti daha önemlidir. Jeo radar çalışması daha önce yapıldı. Bölgede ve vadide metallerin yoğunlukta olduğu alanlar tespit edildi. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılacak sondaj çalışmalarıyla bu netlik kazanacaktır. Yol uzun, sabır isteyen bir süreç. Adım adım nihayete doğru gidiyor." diye konuştu.

Programda Prof. Dr. Adnan Eskikurt ve Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan da konuşma yaptı.