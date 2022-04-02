'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı - Haberler

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'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mirro' ile yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mirro' ile yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde şüphe üzerine 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Mirro ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Adıyaman, Narkotik, Polis, Esrar, Güncel, Haberler

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