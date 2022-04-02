'Mirro' 1 kilo uyuşturucu buldu; 3 gözaltı

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mirro' ile yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde şüphe üzerine 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Mirro ile otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.