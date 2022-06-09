Miray Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada 2 Doktora 3 Yıl 6'şar Ay Hapis ve 5'er Ay Görevden Uzaklaştırma Cezası Verildi - Haberler

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'da, 6 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Miray bebeğin ölümüne ilişkin dava karar çıktı. Yargılanan iki doktora 3 yıl 6'şar ay hapis ve 5'er ay görevden uzaklaştırma cezası verildi. Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybeden 6 aylık Miray Türkkan'ın ölümüne ilişkin iki doktorun 'yanlış tedavi' iddiasıyla yargılandığı davaya İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya, Miray bebeğin annesi ile babası katıldı. Tutuksuz sanık doktor Nurettin Onur Kutlu ve tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"DAVA 6 YILDIR DEVAM EDİYOR, CEZALANDIRILSINLAR"

Miray bebeğin annesi ile babası, mahkemedeki beyanlarında "Biz, doktorlara güvendik, çocuğumuzu onlara götürdük. Çocuğumuz şu anda yaşıyor olabilirdi. Savcının mütalaasına katılıyoruz. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Dava 6 yıldır devam ediyor, sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

"HESAPLAMA HATASI SÖZ KONUSU OLDU"

Savunma yapan sanık doktor Nurettin Onur Kutlu, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Bizim hastanemiz çok yoğun olduğu için asistan hekimler orada olur. Sistem, asistan doktorlara yüklenmiş bir yük. Çocuk uzman doktoru olarak ben tektim. İcapçı hekim olarak da destek veriyordum. Miray bebek için biz de büyük üzüntü duyduk. Esasında hastamızın ağır bir kalp yetmezliği ve metabolizma hastalığı vardı. Biz de kalbini destekleyebilmek için tüm ilaçları damardan kullanıyorduk. Bunların hepsi de kalp destekleyici ilaçlardı. Hızlı etkili olması için yükleme dozundan başlayıp ilave dozuna geçilmeyi planladık. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Benim hakkımda Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TBB) soruşturması ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında suçsuz bulundum" diye konuştu.

"YANLIŞ İLAÇ OLSAYDI SORUMLULUK BENDE OLURDU AMA DEĞİL"

Son sözü sorulan Kutlu, "Verilen bir ilaç yanlışsa sorumluluk bana aittir, ama söylediğim ilacın dışında bir ilaç verilmişse buna bir şey yapamam. Benden yardım istenmiş olsaydı gider yardım ederdim. Tedavide yardım etme talebim oldu ama kendisi istemedi. Beraatımı isterim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, her iki doktora da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezası ve 5 ay da görevden uzaklaştırılma cezası verdi. Mahkeme, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.

ANKA / Güncel