Mirasımız Kudüs Derneğinin "2024 Kudüs Raporu" açıklandı

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Genişletilmiş ( Gazze ve Batı Şeria Dahil) 2024 Kudüs Raporu"nu kamuoyuna duyurdu.

Derneğin Genel Başkanı Muhammet Demirci, Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'nin biraz daha az gündem olduğu dönemde İsrail'in, Kudüs'teki yıkımlarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini hızlandırdığını söyledi.

Hazırladıkları raporu geçen yılki ile kıyasladıklarında zulümlerin ikiye katlandığını gördüklerini anlatan Demirci, "Biz dünya Müslümanları, oturduğumuz yerden Kudüs'ü sadece izliyoruz. Sadece Kudüs'ün dertlerini konuşuyoruz ama Kudüs ile ilgili ciddi bir faaliyette bulunamıyoruz. Kudüs sadece şuurdan, bilinçten ibaret değil. Tüm dünya Müslümanlarına, el birliğiyle oraya yönelmeleri, destek vermeleri ve Kudüs ile ilgili odak noktası olmaları çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Demirci, Suriye'deki değişim sürecinin Kudüs'e de yansıması gerektiğini vurguladı.

Kudüs'te büyük bir değişim beklediklerini dile getiren Demirci, "Kudüs'teki çıban oradan çıkmadığı takdirde bu bölgede kesinlikle huzur olmayacak. Dolayısıyla Kudüs'te olan İsrail çıbanının oradan bir an önce çıkması gerekiyor ve çıkması için hep birlikte, el birliğiyle faaliyetlerde bulunmamız, yardım etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Demirci, Gazze'deki Müslümanların başlattığı "Mescid-i Aksa Tufanı"nın yerinde duramayacağını belirterek, bölgenin de yavaş yavaş yeniden şekillendiğini söyledi.

"Hep birlikte elimizdeki bütün imkanları seferber ederek o çıbanı oradan Allah'ın izniyle çıkaracağız." diyen Demirci, ABD, Avrupa veya başka taraflardan destek için beklentiye girilmesi durumunda bu tufanın içerisinde kaybolup gideceklerini kaydetti.

Programa, Mescid-i Aksa Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Fahri Ebu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, araştırmacı-gazeteci Mustafa Uzun ile bazı davetliler katıldı.

Genişletilmiş (Gazze ve Batı Şeria dahil) 2024 Kudüs Raporu

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki insan hakları ihlalleri ile Türkiye'nin Kudüs'e yönelik yardımlarının yer aldığı raporda, 2024'te Kudüs'te 81 kişinin İsrail'in saldırılarında şehit olduğu, 309 kişinin yaralandığı belirtildi.

Raporda, 2 bin Kudüslünün tutuklandığı, 108 çocuğa ev hapsi cezası verildiği, 125 kişinin de sürgün edildiği aktarılarak, 360 ev ve iş yerinin yıkıldığı, 1550 Kudüslünün evsiz kaldığı, 16 bin 500 dönüm araziye el konulduğu, 6 bin 817 yeni kaçak konuta inşaat izni verildiği, toplam 17 milyon 238 bin dolar para cezası kesildiği kaydedildi.

Bu yıl Batı Şeria'da 723 kişinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği, 7 bin 350 kişinin yaralandığı, 24 köyün yıkıldığı, 8 bin kişinin yerinden edildiği bildirilen raporda, 1150 çocuğun gözaltına alındığı, 12 binden fazla çocuğun eğitim almasının kısıtlandığı, 15 bin dönüm araziye el konulduğu ve 5 bin dönüm tarım arazisinin tahrip edildiği belirtildi.

Raporda, Gazze'de ise 55 binden fazla insanın İsrail saldırılarında şehit olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"100 binden fazla insan yaralandı, 821 cami, 3 kilise, 133 okul ve üniversite, 34 hastane ve 80 sağlık ocağı ile 42 spor tesisi yıkıldı, 160 binden fazla konut tamamen yıkılırken, 190 binden fazla konut da kısmen hasar gördü, 2 milyon Gazzeli yerinden edildi, saldırılar nedeniyle Gazze'de 37 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluştu."

Mirasımız Kudüs Derneğince bu yıl Kudüs'te 2 bin 710 aileye kumanya dağıtıldığı belirtilen raporda, 2 bin 765 aileye toplam 16 milyon 630 bin lira fitre ve zekat, ramazanda 6 bin 100 aileye iftar verildiği, 600 çocuğa bayramlık ve harçlık dağıtıldığı, Kurban Bayramı'nda da 1970 aileye kurban payı verildiği bildirildi.