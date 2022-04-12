MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU - Haberler

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MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.A. (46), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Aynur Kayadağ'ı (48) tabancayla vurdu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde M.A. (46), miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Aynur Kayadağ'ı (48) tabancayla vurdu. Vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan kayadağ hastanede tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 182525 sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre M.A., miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ablası Aynur Kayadağ'ın evine geldi. Kayadağ ile M.A., arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü. M.A. yanında getirdiği tabanca ile Kayadağ'a art arda ateş açtı. Vücudunun 3 farklı yerinden vurulan Kayadağ kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli M.A., ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Kayadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

MİRAS TARTIŞMASINDA ABLASINI TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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