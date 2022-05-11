Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede (2)

GAZİANTEP (DHA) - TUTUKLANDI

Gaziantep'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla öldürüp 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan doktorun dayısı A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.