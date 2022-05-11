Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Miras tartışmasında 1 kuzenini öldürüp 2'sini yaralayan doktor adliyede (2)

TUTUKLANDIGaziantep'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla öldürüp 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

GAZİANTEP (DHA) - TUTUKLANDI

Gaziantep'te, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla öldürüp 2 kuzenini de yaralayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik, savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan doktorun dayısı A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Bekir Çelik, Gaziantep, Doğum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title