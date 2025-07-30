Miras Tartışması Sonucu İki Can Kaybı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi intihar etti, diğer kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YENGESİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada kayınbiraderi Ferhat Saf'ın, intihar etmeden önce tüfekle vurduğu Devrim Saf (47) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel