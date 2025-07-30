Miras Tartışması Kanlı Bitti: Yenge Yaralı, Tüfekle İntihar Eden Ferhat Saf Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazi yüzünden çıkan tartışmada Ferhat Saf, yengesi D.S.'yi tüfekle yaraladıktan sonra intihar etti. Olayda Ferhat Saf hayatını kaybederken, yengesi hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde miras kalan arazinin paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada Ferhat Saf (48), yengesi D.S.'yi tüfekle yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Miras kalan arazinin paylaşımı nedeniyle Ferhat Saf ile yengesi D.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ferhat Saf, yanında getirdiği tüfekle yengesi D.S.'ye ateş etti. Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ferhat Saf'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan D.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saf'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ /HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü

8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.