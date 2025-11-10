Haberler

Miras Meselesi Yüzünden Kanlı Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ş.P., 4 akrabasını bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ş.P. polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P. iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılırdan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ş.P.'yi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
