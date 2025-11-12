Haberler

Miras Meselesi Yüzünden Akrabalarını Bıçaklayan Ş.P. Tutuklandı

Miras Meselesi Yüzünden Akrabalarını Bıçaklayan Ş.P. Tutuklandı
Güncelleme:
Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 akrabasını bıçakla yaralayan Ş.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralıların durumu ciddi.

KAYSERİ'de miras meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 4 akrabasını bıçakla yaralayan Ş.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P., iddiaya göre miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P., cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T., Ş.P. ve Y.P.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Ş.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
