Miras Kavgasında Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan Mutlu İ., el bombası ile birlikte yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan ve evinde yapılan aramada el bombası bulunan şüpheli, adliyeye götürüldü.

Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'nde Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç'yi (37) silahla yaralayan Mutlu İ'nin İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Almanya'da yaşayan Fatih Ç. ile kardeşi Sultan Ahmet Ç, dün ziyaret için Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki akrabalarına gitmiş, 5 katlı ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç, Sultan Ahmet Ç. ile halasının eşi Mutlu İ. arasında miras dolayısıyla tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu İ, yanında bulunan tabancayla ateş ederek 2 kardeşi yaralamıştı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlının ikametinde yapılan aramada, el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ile muşta ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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