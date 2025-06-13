Miras Kavgasında Bıçaklı Cinayet

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan O.K. tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde teyzesinin kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, Şenol Göktaş (63) ve eşinin yeğeni O.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, Göktaş'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavganın miras meselesinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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