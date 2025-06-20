Miras Kavgasında 3 Kişiyi Öldüren Firari Sanık Gürcistan'da Yakalandı

Miras Kavgasında 3 Kişiyi Öldüren Firari Sanık Gürcistan'da Yakalandı
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Kayseri'de miras yüzünden çıkan kavgada kuzenleri ve dayısını öldüren Mehmet Yılmaz, 3,5 yıl kaçtıktan sonra Gürcistan'da yakalandı. Yılmaz hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet ceza isteniyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 'miras' nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldüren ve kırmızı bültenle aranan firari sanık Mehmet Yılmaz (44), olaydan 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı.

Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinde gelen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz da hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz, hakkında ise kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'Silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

AVUKATINA DA DAVA

Ölenlerin yakınlarından O.Y., savcılığa dilekçe vererek sanık Mehmet Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. O.Y. dilekçesinde Avukat Emre Ayan'ın cinayet sonrası firari Mehmet Yılmaz'ı bağ evinde sakladığını, onunla görüştüğünü ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izninin ardından Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Sanık olarak yargılanan avukat Ayan geçen 11 Haziran'daki duruşmada beraat etti.

YAKALANDI

Dosyası ayrılan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Yılmaz ise olaydan 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı. Firari Yılmaz'ın iade işlemlerine başlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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