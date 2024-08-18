Miras Kavgası Sonucu 2 Kişi Öldü, Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kuzenini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.