Miras Anlaşmazlığı Nedeniyle Dayısını Bıçakla Yaralayan Yeğen Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 Haziran'da Yılmaz D. (44) ve yeğeni Yılmaz K. arasında iddiaya göre miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz K, bıçakla dayısını yaraladı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz D, yeğeni ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle akrabaları Cumali K. (48) ve A.Ç'den (16) şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yılmaz K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Cumali K. ile kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.