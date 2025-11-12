Haberler

Miras Anlaşmazlığı Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Ş.P. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yakınını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta önceki gün geldiği akrabalarının bağ evinde miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga ettiği yakınlarından 4'ünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 10 Kasım'da geldiği akrabalarının bağ evinde, miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışıp, kavga ettiği yakınları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi bıçakla yaralayan Ş.P. kaçmıştı.

Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede saklandığı adreste yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.