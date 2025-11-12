Miras Anlaşmazlığı Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1 Tutuklama
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Ş.P. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yakınını yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta önceki gün geldiği akrabalarının bağ evinde miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga ettiği yakınlarından 4'ünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta 10 Kasım'da geldiği akrabalarının bağ evinde, miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışıp, kavga ettiği yakınları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi bıçakla yaralayan Ş.P. kaçmıştı.
Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede saklandığı adreste yakalanmıştı.