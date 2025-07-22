Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Kardeşini Öldürdü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde miras yüzünden tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Zeytin kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde Muhammet Zeytin (49), miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hızır Zeytin'i (45), pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Çınarcık ilçesi Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin'in evinin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra Muhammet Zeytin, evinden çıkan kardeşine otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Hızır Zeytin hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. 3 çocuk babası Hızır Zeytin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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