Miraç Kandili'nde İstanbul'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kentte, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

İstanbul Müftülüğü tarafından Taksim Camisi'nde Miraç Kandili Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda Kur'an-ı Kerim, salavat, miraç ve münacat bahri ile ilahiler okundu.

Programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edip, miracın önemini vurguladı.

Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ise program sonunda Miraç Kandili vesilesiyle ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua yaptırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Programın sonunda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasında ise "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.