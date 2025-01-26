Miraç Kandili'nde Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde Program Düzenlendi
Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dualar okundu. Ayrıca, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve ikramlar yapıldı.
Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.
Vatandaşlara, cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce de camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.