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Miraç Kandili'nde Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde depremzedeler için dua edildi

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Miraç Kandili'nde Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde depremzedeler için dua edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yatsı namazı sonrasında gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okunan mevlidin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile tüm İslam alemi için ettiği duaya, cami cemaati ellerini semaya açarak eşlik etti.

Erbaş, Allah'tan, evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat edenlere sabır ve metanet ihsan eylemesini diledi.

Vefat edenler için Allah'tan af dileyen Erbaş, "Allah'ım, yaralı kardeşlerimize, hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle. Deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren askerimize, polisimize, sağlık görevlilerimize, din görevlisi hocalarımıza, kurtarma gönüllülerimize, bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver, onlara kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım." diye dua etti.

Erbaş, duanın ardından cemaatin kandilini tebrik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Miraç Kandili Allah Güncel Haberler

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