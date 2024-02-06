Miraç Kandili Dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da Programlar Düzenlendi
Miraç Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, mevlitler okundu ve dua edildi. Programlara birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Miraç Kandili dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da programlar düzenlendi.
Diyarbakır İl Müftülüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi ve Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.
Cami çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve vatandaşlar katıldı.
Mardin
Kent merkezindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Okunan mevlidin ardından ilahilerin seslendirildiği programda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de katıldı.
Midyat ilçesindeki Hacı Hasan Gündüz Camisi'nde yatsı namazının ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.
İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın da katıldığı program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.
Şırnak
Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.
Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.???????
Elazığ
Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de katıldı.
Siirt
Miraç Kandili Siirt'teki camilerde de dualarla idrak edildi.
İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Cami çıkısında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Batman
Batman'daki camilerde de Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Yatsı namazından sonra "Miraç" konulu sohbet gerçekleştirildi. Daha sonra İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.