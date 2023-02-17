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Miraç Kandili, Bursa ve çevre illerde idrak edildi

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Miraç Kandili, Bursa ve çevre illerde idrak edildi

Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldururken Kütahya İl Müftülüğü de camilerde kandil programı düzenledi.

Kentin tarihi camilerinden Seyyid Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, burada namaz kılıp dua etti.

Bilecik

Bilecik'te başta Hamidiye, Orhangazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Miraç Kandili Bilecik Kütahya Bursa Güncel Haberler

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