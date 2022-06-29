MINUSMA'nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapılan oylamada 13 "evet" ile MINUSMA'nın 30 Haziran 2023'e kadar görevine devam etmesine karar verildi.

Çin ve Rusya'nın geçen senelerdeki oylamaların aksine "çekimser" kalması ise dikkati çekti.

Oylama öncesi Mali tarafı, MINUSMA'nın bölgedeki "insan hakları ihlallerini araştırma" gerekçesiyle özgürce hareket etmesine karşı çıktığını belirtti.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulae Diop, hafta başında yaptığı açıklamada, MINUSMA'nın görev süresinin uzatılmasını istediklerini ancak kesinlikle MINUSMA'ya Fransız hava desteğini kabul etmeyeceklerini söylemişti.

MINUSMA'nın hava kuvvetlerinin büyük bir kısmını Fransız askerleri oluşturuyor.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kurulmuştu.

Kurulduğundan bu yana görev süresi her yıl BMGK kararıyla yenilenen MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.

Bugüne kadar 175 unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.