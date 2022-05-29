Minsk'te yeni mezun askerler yemin etti - Haberler

Minsk'te yeni mezun askerler yemin etti
AA - Güncel
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Yemin töreninden detaylar Askerlerin aileleri ile bir araya gelmesi Mezun askerlerin hünerlerini sergilemesi Belarus'un başkenti Minsk'te 3. özel amaçlı tugay komutanlığında yeni mezun askerler için yemin töreni düzenlendi.
Yemin töreninden detaylar
Askerlerin aileleri ile bir araya gelmesi
Mezun askerlerin hünerlerini sergilemesi Belarus'un başkenti Minsk'te 3. özel amaçlı tugay komutanlığında yeni mezun askerler için yemin töreni düzenlendi. 200'den fazla askerin bağlılık yemini ettiği törene askerlerin akraba ve arkadaşları da katıldı.
AA / Güncel