Minsk'te yeni mezun askerler yemin etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minsk'te yeni mezun askerler yemin etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Yemin töreninden detaylar Askerlerin aileleri ile bir araya gelmesi Mezun askerlerin hünerlerini sergilemesi Belarus'un başkenti Minsk'te 3. özel amaçlı tugay komutanlığında yeni mezun askerler için yemin töreni düzenlendi.

Yemin töreninden detaylar

Askerlerin aileleri ile bir araya gelmesi

Mezun askerlerin hünerlerini sergilemesi Belarus'un başkenti Minsk'te 3. özel amaçlı tugay komutanlığında yeni mezun askerler için yemin töreni düzenlendi. 200'den fazla askerin bağlılık yemini ettiği törene askerlerin akraba ve arkadaşları da katıldı.

AA / Güncel

Belarus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title