Minsk'te yeni mezun askerler yemin etti - Haberler

Yemin töreninden detaylar

Askerlerin aileleri ile bir araya gelmesi

Mezun askerlerin hünerlerini sergilemesi Belarus'un başkenti Minsk'te 3. özel amaçlı tugay komutanlığında yeni mezun askerler için yemin töreni düzenlendi. 200'den fazla askerin bağlılık yemini ettiği törene askerlerin akraba ve arkadaşları da katıldı.

AA / Güncel