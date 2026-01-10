Haberler

Minnesota Valisi Walz: Gösteriler Barışçıl Kalsın, Kolluk Kuvvetlerinin Tek Amacı Halkın Güvenliği

ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, eyaletteki protestolar hakkında yaptığı açıklamada ifade özgürlüğünü vurgulayarak, gösterilerin barışçıl bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) – ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, eyalette devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak, gösterilerin barışçıl şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Walz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin hizmet verdikleri toplulukları yakından tanıdığını belirterek, bu birimlerin toplumla güven ilişkisi kurduğunu ve kamu güvenliğini sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Minnesotalıların anayasanın birinci maddesi kapsamındaki haklarını kullandığını kaydeden Walz, "Gösteriler sırasında barışçıl kalmanızı teşvik ediyorum. Yerel kolluk kuvvetlerinin tek bir amacı var: Sizin güvenliğiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
