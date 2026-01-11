Haberler

ABD'li Senatör, göçmen polisinin bir kadını öldürmesinin "örtbas edilmeye çalışıldığını" öne sürdü

Minnesota Senatörü Tina Smith, ICE polisinin bir kadını öldürdüğü olayın Trump yönetimi tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti. Smith, federal yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yapmadığını ve olayın video kayıtlarına rağmen örtbas edilmeye çalışıldığını belirtti.

NEW ABD'de, Minnesota Senatörü Tina Smith, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin bir kadını öldürmesi konusunun Başkan Donald Trump yönetimi tarafından "örtbas edilmeye çalışıldığını" iddia etti.

Demokrat Senatör Smith, ABC News'e verdiği röportajda, Trump yönetiminin, henüz olayla ilgili soruşturma yapılmadan, 37 yaşındaki bir kadının ICE polisi tarafından öldürülmesi olayını "örtbas etmeye çalıştığını" söyledi.

Smith, "Bence burada gördüğümüz şey, federal hükümetin, (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem'in, Başkan Yardımcısı (JD) Vance'in ve Donald Trump'ın Twin Cities'te yaşananları örtbas etme girişimi. ve bence buradaki ve ülke genelindeki insanlar buna inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Noem'in, Amerikan vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un vurulmasını "iç terörizm eylemi" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Smith, İç Güvenlik Bakanı'nın, Good'un, ICE polisi tarafından öldürülmesini "haklı bir gerekçe" olarak göstermeye çalışmasını eleştirdi.

Smith, federal yetkililerin soruşturmada eyalet kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmamasının endişelerini daha da artırdığını ifade etti.

Good'un vurulma anını gösteren video kayıtlarına değinen ABD Senatörü, "İnsanların, özellikle yayınlanan bu videoları gördükten sonra buna inanacağını sanmıyorum." diye ekledi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE memurunun silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
