Minnesota'daki Silahlı Saldırı Sonrası Bayraklar Yarıya İndirildi
Minnesota'nın Minneapolis şehrinde Annunciation Katolik Okulu'nda yaşanan silahlı saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, ölen çocuklar anısına bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
WASHINGTON, 28 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan Beyaz Saray'da yarıya indirilen ABD bayrağı, 27 Ağustos 2025.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Okulu'nda çarşamba sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, 8 ve 10 yaşında iki çocuğun hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump saldırının hemen ardından hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi yönünde bir bildiri imzaladı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel