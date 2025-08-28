Minnesota'daki Silahlı Saldırı Sonrası Bayraklar Yarıya İndirildi

WASHINGTON, 28 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan Beyaz Saray'da yarıya indirilen ABD bayrağı, 27 Ağustos 2025.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Annunciation Katolik Okulu'nda çarşamba sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, 8 ve 10 yaşında iki çocuğun hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump saldırının hemen ardından hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi yönünde bir bildiri imzaladı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)