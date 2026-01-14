ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'da kadının öldürülmesine dair insan hakları ihlali soruşturmasına gerek görmedi

ABD Adalet Bakanlığının, Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyon sırasında ABD vatandaşı bir kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince öldürülmesiyle ilgili olarak "insan hakları ihlali" soruşturması açılmasına dair "gerekçe görmediği" belirtildi.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu ABD vatandaşı kadının hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, yaptığı açıklamada, "olaya ilişkin insan hakları soruşturmasının yürütülmesini gerektirecek bir dayanak bulunmadığını" belirtti.

Öte yandan, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press (AP) ajansına konuşan iki kişi, Bakanlığın Sivil Haklar Birimi'nde görev yapan avukatların, Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) yürütülen soruşturmada şimdilik rol üstlenmeyeceklerine dair geçen hafta bilgilendirildiklerini ileri sürdü.

Daha önceki yönetimlerde federal personelin sivillere ateş açması durumu "insan hakları ihlali" kapsamında soruşturulurken, bu olayda Adalet Bakanlığına bağlı Sivil Haklar Birimi'ndeki avukatların bu soruşturmaya dahil edilmemesine yönelik karar tartışılıyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICEmemurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICEpolisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.