Minnesota'da Siyasi Şiddet: Eyalet Meclisi Başkanı Öldürüldü

ST. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Minnesota eyaletinde Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman'ın ölümüne ve Eyalet Senatörü John Hoffman'ın yaralanmasına neden olan silahlı saldırgan Vance Boelter'ın, saldırı gecesi başka siyasilerin evlerine de gittiğini açıkladı.

FBI tarafından hazırlanan iddianameye göre, Boelter, Minnesota Temsilcisi Hortman ve eşi Mark Hortman'ı öldürmekten iki ayrı cinayetle suçlanıyor.

Zanlıya ayrıca, Hortman ve Eyalet Senatörü John Hoffman'ı takip etmek ve bu eylemler sırasında internet ile elektronik haberleşme sistemlerini suç amaçlı kullanmak, cinayet, cinayet kastıyla silah taşımak, yaralama, taciz ve korkutma suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, Boelter'in saldırı gecesi yalnızca iki siyasinin ailesini hedef almakla kalmadığı ve Minnesota'da başka iki siyasinin de evine de gittiği kaydedildi.

Hennepin Bölge Mahkemesi de Boelter hakkında ayrıca, iki ikinci derece cinayet ve iki ikinci derece cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açtı.

FBI: Eylemler planlı ve siyasi motivasyon içeriyor

FBI, Boelter'in saldırıları uzun süredir planladığını, hedef aldığı kamu görevlileri ve aileleri hakkında internette araştırma yaptığını, evlerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Zanlının aracında çok sayıda silah, yedek mühimmat, polis yeleği, sahte rozet ve başka kamu görevlilerine ait isim ve adreslerin yer aldığı bir liste bulunduğu ifade edildi.

Başsavcı Vekili Joe Thompson ise basına yaptığı açıklamada, saldırının açık bir şekilde "siyasi bir suikast" olduğunu belirterek "Bu, yalnızca hedef kişilere değil, demokratik yapımıza da yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Thompson, "Abartı değil; bu, tam anlamıyla bir kabus senaryosu." diye konuştu.

Minnesota eyaletinde idam cezasının olmadığına işaret eden Thompson, federal düzeyde idam talebiyle yargılama yapılıp yapılmayacağının ise "şu an için belirsiz" olduğunu söyledi.

Minnesota'da Demokrat siyasetçilere ve eşlerine silahlı saldırı

Walz, 14 Haziran'da Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın, evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'a da defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydeden Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz." demişti.

Walz, saldırının nedenine ilişkin sorulara, "siyasi şiddet eylemi" değerlendirmesinde bulunurken ABD medyasındaki haberlerde, saldırganın 57 yaşındaki Vance Boelter olduğu belirtilmişti.

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın saldırılara ilişkin soruşturma yürüttüğünü açıklamıştı.