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Minnesota'da Küçük Uçak Ev Üzerine Düştü, Yangın Çıktı

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ABD'nin Minnesota eyaletinde bir SOCATA TBM7 tipi uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Olayda, uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği belirtildi.

LOS ANGELES, 30 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Minnesota eyaletinde küçük bir uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, SOCATA TBM7 tipi uçağın cumartesi günü yerel saatle 12.20 civarında bir evin üzerine düştüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Iowa'daki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Minneapolis'teki Anoka County-Blaine Havalimanı'na gidiyordu" ifadeleri yer alırken, uçaktaki kaç kişi olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

Yerel medyanın Brooklyn Park İtfaiyesi'ne dayandırdığı haberlere göre uçakta bulunanlardan kurtulan olmadı.

KARE 11 televizyonuna konuşan görgü tanıkları, uçağın Brooklyn Park'ta bir evde yangına neden olduğunu aktardı. İtfaiye yetkilileri ise yangın çıkan evde kimsenin bulunmadığını açıkladı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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