Haberler

ABD'de Gümrük Polisine Karşı Protestolara Binlerce Kişi Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Minneapolis'te binlerce protestocu, federal göçmenlik bürosu polislerinin operasyonlarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Katılımcılar, ICE polisinin artan varlığını ve geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümleri kınadı.

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde binlerce protestocu, federal göçmenlik bürosu polislerinin (ICE) bölgede yürüttüğü operasyonları protesto etmek için sokaklara çıktı.

Göstericiler, federal hükümetin Minnesota'ya yaklaşık üç bin ICE polisi sevk etmesine karşı ses yükseltti. Bu sayı, Minneapolis Polis Teşkilatı'nın çalışan sayısının beş katına denk geliyor. ICE polisi, taktik ekipmanlarla ve yüzlerinde maskelerle sokaklarda devriye geziyor.

ICE polisinin Minneapolis'te iki ABD vatandaşını öldürmesinin ardından kamuoyu tepkisi artarken protestocular, federal göçmenlik polislerinin Minnesota'dan çekilmesini talep ediyor. ABD medyasına göre protestolara ülke genelinde öğrenciler de katıldı; California'dan New York'a kadar pek çok yerde okula ara verme eylemleri yapıldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre göstericiler arasında küçük çocuklu aileler, yaşlı çiftler ve genç aktivistler de yer aldı. Katılımcılar soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen federal göçmenlik uygulamalarını protesto etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu