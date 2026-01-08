ABD'de Göçmenlik Görevlisinin Öldürdüğü Kadının Ardından Başlayan Protestolara Polis Müdahalesi

(ANKARA) - Minnesota'da bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından başlayan protestolara katılan eylemcilere polis biber gazı ve cop ile müdahale etti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir göçmenlik görevlisinin 37 yaşındaki bir kadını vurarak öldürmesinin ardından New York ve Minnesota'da protesto yürüyüşleri devam ediyor. Minnesota Valisi Mike Walz, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının Minneapolis'i terk etmesini istemiş ve eyalete bağlı Ulusal Muhafızların Minneapolis'e sevk edileceğini söylemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kent merkezinde toplanan protestoculara polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü. Görüntülerde, polisin kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı ve cop kullandığı anlar yer alırken eylemcilerin de yollara barikat kurduğu görüldü.