ABD'nin Minnesota eyaletinde protestocular ile ICE ekipleri arasında arbede çıktı

ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle gerilimin arttığı Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göstericiler ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekipleri arasında arbede yaşandı.

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlara karşı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

CNN'in haberine göre, göstericiler, kentteki federal bir binanın yakınlarında toplanarak federal kolluk kuvvetlerini protesto etti.

Kolluk kuvvetleri, binaya giden yolu kapatan göstericilerden çekilmelerini talep etti.

Protestocular, göçmen polislerinden oluşan bir gruba su şişesine benzer cisimler fırlattı.

Bunun üzerine göçmen polisleri, biber gazıyla protestoculara müdahale etti ve bazılarını gözaltına aldı.

Ayrıca, federal kolluk kuvvetleri de kalabalığa biber gazı sıktı.

Gözaltı açıklamaları

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde ruhsatsız silahla federal kolluk kuvvetlerine saldırdığı ifade edilen bir ABD vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de sosyal medya paylaşımında, FBI'a ait bir araçtan federal hükümet mallarını çaldığı iddia edilen bir başka kişinin de gözaltında olduğunu açıkladı.

Göçmen polisi, bir kadını öldürmüştü

Minneapolis'te göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında göçmenlik bürosu polisleri 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüş, 14 Ocak'ta da federal güvenlik güçleri, Venezuelalı düzensiz göçmeni silahla yaralamıştı.

Trump, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösterilerin arttığı Minnesota'da güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini belirtmişti.