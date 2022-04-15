Miniklerle renkli 1 hafta

Bornovalı minikler ara tatilde eğlenceye doydu. Bornova Belediyesi'nin 5 farklı noktada düzenlediği etkinliklere katılan öğrenciler tatilin keyfini çıkardı. Geleneksel Türk Tiyatrosunun önemli figürleri Karagöz ve Hacivat'ın başından geçen olayların anlatıldığı Karagöz Balon Sefası adlı oyun, Hayali Deniz Özgökçe tarafından sergilendi.

Bornova Belediyesi 1 haftalık ara tatilde öğrencileri geleneksel Türk tiyatrosu ile tanıştırdı. Bir yandan Türk sanat tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan gölge oyunu ile tanışan öğrenciler bir yandan da eğlendi. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri ve Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gösteri yoğun ilgi gördü.

Yıl boyunca, kişisel gelişimlerini destekleyici programlar hazırlayarak Bornovalı miniklerin yanlarında olduklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "BELGEM ve Dijital Sınıf ile Bornovalı çocuklarımızın eğitimlerine destek olurken, bilim ve sanat alanlarında hazırladığımız kurslarla gelişimlerine katkı sunuyoruz. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın eğlenirken Türk sanatını daha yakından tanımalarını hedefleyen bir program hazırladık" diye konuştu.