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Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Güncel
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Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı Ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan;

Miniklerin 'Süper Ay' heyecanı

Ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar

Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan;

"Öğrencilerimize güzel bir ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen Teleskopla Gözlem Ekinliği'nde minikler, teleskopla Süper Ay'ı inceleyerek merak ettiklerini sordular. Minikler ancak 12 yıl sonra görebilecekleri Süper Ay'a teleskopla bakma şansı yakaladılar.

Bilecik Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Sanayi ve Teknoloji ile Kültür Müdürlüklerinin ortaklaşa Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte minikler Ay'ın muhteşem görüntüsü teleskopla inceledi. Etkinlik öncesi minikler astronot maskesi yaparak, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan'a merak ettiklerini sordular. Turhan, hobi olarak astronomiyle ilgilendiğini ve bildiklerini öğrencileriyle paylaştığını söyleyerek, "Ay'ın dün dolunay haliydi. Bugün ve bugünden sonra artık bu kızıllığı kaybolmaya başlayacak. Her dolunay halinde olduğu gibi. Burada velilerimiz ve öğrencilerimize birlikte güzel bir Ay gözleminin teleskopla nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler veriyoruz" dedi.

"12 yıl sonra göreceğimiz süper Ay'ı burada 7'den 70 herkesin katılımıyla gözlemleme şansı yakaladık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise, güzel bir havada güzel bir ay gözlemlediklerini anlatarak, "12 yıl sonra göreceğimiz Süper Ay'ı burada 7'den 70 herkesin katılımıyla gözlemleme şansı yakaladık. Amacımız tarihin kadım şehri olan Bilecik'imizde kültür, tarih ve bilimi bir arada yaşayacağımız bir an olmasını istedik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Güncel

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