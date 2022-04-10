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Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Ali Yıldız - Güncel
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Miniklere eğlenceli trafik eğitimi Düzce'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

DÜZCE (İHA) - Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

DÜZCE - Düzce'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi. Minikler hem Polis Haftası'nı kutladı, hem de trafik kurallarını öğrendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla anasınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi. Bu çerçevede öğrenciler, Melen Su Park'ta bulunan trafik eğitim sahasında ağırlandı. Eğitim öncesi öğrenciler polis memurlarına kendi yaptıkları resim ve çiçek hediye ederek, Polis Haftası'nı kutladı.

Kutlamanın ardından öğrenciler, alanında uzman memurlar tarafından anlatılan trafik kurallarını öğrendi. Trafik polisleri miniklere kaldırımdan yürümeleri gerektiğini belirterek; yaya geçidi, trafik ışıkları, emniyet kemeri ve temel konularda eğlenceli sunumlar yaptı. Trafik kurallarını öğrenen minikler, aynı zamanda motosiklete binmenin de heyecanını yaşadı.

Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Düzce, Polis, Güncel, Haberler

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